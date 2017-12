Temer e Alckmin lamentam tragédia com estudantes em rodovia

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - O presidente em exercício Michel Temer (PMDB) declarou estar "chocado" com o acidente que matou 18 estudantes na noite desta quarta-feira, 8, na Rodovia Mogi-Bertioga. Em sua conta no Twitter, também prometeu chamar os órgãos de fiscalização para evitar a ocorrência de novas tragédias.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) acionou uma força-tarefa para a identificação dos corpos e, em nota, também se manifestou sobre o acidente com os estudantes. “Estamos fazendo todos os esforços para minimizar a dor das famílias nesta tragédia que tirou a vida de pelo menos 18 jovens e deixou ao menos outros 15 feridos”, afirmou.

Vou chamar os órgãos de fiscalização para evitar que se repitam tragédias como essa. — Michel Temer (@MichelTemer) June 9, 2016

Acidente. De acordo com as equipes de socorro iniciais, o veículo levava estudantes das Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e Braz Cubas (UBC) para a cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O acidente aconteceu no km 84, entre Mogi das Cruzes e Bertioga. Ainda segundo informações dos bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo, colidiu de frente com um rochedo na pista contrária e caiu em uma ribanceira.