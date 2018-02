Tem nome de foragido e foi solto graças ao patrão

O servente de pedreiro Reginaldo José da Silva, de 44 anos, preso por engano em 23 de março, foi libertado anteontem, em Araraquara (SP). Sua prisão ocorreu porque ele tem o mesmo nome de um homem acusado de matar a ex-mulher, em Maceió, em 2000. As mães dos dois também têm o mesmo nome, Benedita Maria da Conceição. O patrão de Silva contratou um advogado, que foi a Maceió apresentar documentações com as provas da inocência de seu cliente ao juiz. O autor do crime segue foragido.