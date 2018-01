'Tem de pedir perdão a Deus', diz mãe de ciclista atropelado na Avenida Paulista

Caio do Valle, O Estado de S.Paulo

Mãe do ciclista que perdeu um braço na Avenida Paulista, a empregada doméstica Antonia Ferreira dos Santos, de 51 anos, disse ontem que perdoa o jovem que atropelou seu filho, mas diz que ainda não foi procurada pela família do motorista, o universitário Alex Kozloff Siwek, de 21 anos, preso desde domingo. "Ele deve pedir perdão a Deus." Leia trecho da entrevista concedida por ela ao Estado.

Seu filho (o operador de rapel David Santos Sousa, de 21 anos) ainda está internado. Como ele tem reagido nos últimos dias?

Antonia Ferreira dos Santos - Ele tem assistido à TV, às matérias que passam sobre ele, mas tem conversado pouco. Quando a gente vai embora do quarto, ele se emociona e chega a chorar. A não ser pelas costas, o corpo dele está inteiro machucado. Ele fala que dói muito. E ainda sente como se o braço direito ainda estivesse ali, o movimento da mão. O que a gente quer saber é como ele vai reagir depois que sair do hospital.

O que a senhora sente em relação ao Alex?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antonia Ferreira dos Santos - Senti raiva no começo, mas passou. Mas não consigo dizer o que sinto agora. A única coisa que penso é que ele deveria ter um pouco mais de responsabilidade. Queria que ele pensasse mais e se pusesse no lugar da família com a qual ele fez isso.

A senhora o perdoa pelo que ele fez com o David?

Antonia Ferreira dos Santos - Perdoar a gente perdoa. Mas, agora, ele tem de pedir perdão a Deus pelo que fez. O David também falou que o perdoa.

A família está revoltada?

Antonia Ferreira dos Santos - Nós até poderíamos sentir revolta pelo que aconteceu, mas isso infelizmente não ia resolver o problema, não traria o braço dele de volta.

Já existe a oferta de um braço mecânico para o David. Ele deve receber esse equipamento logo?

Antonia Ferreira dos Santos - O médico me falou que, por enquanto, não vai dar para fazer nada disso. Vai ser preciso esperar mais. Tudo tem que ser feito com muita calma.