Tem alguma ideia para melhorar SP?

2013 será um ano fundamental para São Paulo discutir novos rumos de desenvolvimento. Em 1.º de janeiro, Fernando Haddad (PT) assumirá como o 46.º prefeito desde 1899, quando a capital paulista estabeleceu de vez a existência desse cargo. No ano que vem, parlamentares também terão de discutir qual será o novo Plano Diretor da cidade. E, vencido o prazo da Agenda 2012, a nova administração terá de se comprometer com um novo pacote de metas em diferentes setores. Mas será que as propostas das autoridades condizem com o que os moradores esperam da maior metrópole do Hemisfério Sul? Afinal, qual é a São Paulo que o paulistano quer?

Para ajudar a responder a essa pergunta e levantar ideias para melhorar a cidade, o Estado lança hoje em parceria com o Ibope o projeto Que SP VC Quer?. Por meio do site www.QueSaoPauloVoceQuer.com.br, os internautas podem sugerir ideias para melhorar a cidade ou o seu bairro e votar nas propostas que outras pessoas já fizeram. Vale tudo: da reforma de uma praça na rua do lado de casa até uma nova proposta urbanística para recuperar áreas degradadas.

Os projetos mais bem colocados no ranking serão publicados no caderno especial do aniversário de 459 anos de São Paulo, no dia 25 de janeiro.

Pelo site do projeto, também será possível avaliar ideias de personalidades, especialistas e artistas que vivem na cidade de São Paulo. A atriz Glória Menezes, o procurador-geral de Justiça, Marcos Elias Rosa, o campeão olímpico Robert Scheidt e o apresentador de TV Ratinho foram algumas das pessoas que mandaram ideias. Será possível ainda conhecer sugestões de dezenas de outros paulistanos anônimos.

Ranking. A página ainda possibilitará ao internauta visualizar quais são os projetos mais bem avaliados pelos outros paulistanos que participaram do projeto. E compartilhar ideias em redes sociais como o Twitter e o Facebook. Dessa maneira, será possível pedir a amigos e conhecidos que avaliem bem a sua proposta para que ela suba no ranking e seja uma das vencedoras.

E aí? Já está pronto para nos mandar a sua ideia para melhorar São Paulo?