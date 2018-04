Telas não devem ser vendidas Os cinco quadros levados anteontem do Museu de Arte Moderna de Paris devem valer 200 milhões, mas jamais serão colocados à venda, afirmam especialistas em cubismo e os responsáveis pela investigação criminal. O prefeito de Paris, Bertrand Delanoë, reconheceu que existia uma "falha parcial" nos alarmes do museu desde março. No entanto, ontem, o secretário de Cultura de Paris, Christophe Girard, disse que nem o diretor do museu havia sido informado do problema.