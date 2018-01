Telas de US$ 30 mi são ameaçadas por cupins

O promotor de Batatais, na região de Ribeirão Preto, Hilton Maurício de Araújo Filho, quer marcar audiência neste mês com o prefeito, José Luís Romagnoli (PSDB), para fixar um prazo para a restauração de telas ameaçadas por cupins. As obras, avaliadas em US$ 30 milhões (cerca de R$ 53 milhões), estão na Matriz do Senhor Jesus da Casa Verde. Das 37 telas, 23 são de Cândido Portinari. O promotor afirma que a prefeitura, como cidade turística, recebeu verba do governo federal. O secretário de Turismo, Antônio Carlos Corrêa, diz que os R$ 1,95 milhão recebidos estão comprometidos com o término da estação de tratamento de esgoto da cidade.