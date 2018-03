Tela de Benedito Calixto é furtada de fundação em Santos

Uma tela de autoria de Benedito Calixto, de 1884, foi furtada na tarde de domingo em Santos, na Baixada Santista. Medindo 17 centímetros por 32 centímetros, a obra em óleo sobre tela Paisagem Europeia fazia parte do acervo da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, que fica na orla do Boqueirão.

O crime é investigado pela Polícia Civil, que já recebeu as gravações feitas durante o fim de semana pelo circuito de monitoramento do local. De acordo com o presidente da Pinacoteca Benedito Calixto, Mário Flávio Paes de Alcântara, a tela não é das mais valiosas e está cotada em no máximo R$ 30 mil. "Adquirimos esse quadro por R$ 6 mil em 2000, mas hoje deve valer R$ 25 mil, R$ 30 mil."

Alcântara espera que o furto seja amplamente divulgado para evitar a venda do quadro. "Vamos alertar galerias de arte, o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e leiloeiros para dificultar a comercialização."

Horário. Alcântara acredita que o furto na área do Boqueirão tenha ocorrido entre 14 horas e 19 horas de domingo - quando a pinacoteca está aberta ao público -, pois o prédio, um casarão restaurado do início do século 20, não apresenta sinais de arrombamento. "No sábado, vieram 200 pessoas, mas a maior parte ficou em um evento no térreo e poucas subiram ao primeiro andar, onde estava a tela. Já no domingo choveu muito em Santos e os visitantes foram poucos", explica ele.

Alcântara também não descarta a possibilidade de o furto ter ocorrido no sábado. "Como o quadro é pequeno, a pessoa pode ter colocado em uma mochila e saído sem que ninguém percebesse", completa.

QUEM É

BENEDITO CALIXTO DE JESUS

PINTOR PAULISTA

(1853-1927)

Nascido em Itanhaém, retratou o litoral, o porto e o centro histórico de Santos. Também se dedicou a pinturas históricas e à arte religiosa. Sua primeira exposição foi em 1881, na capital, logo se tornando um dos pintores prediletos da burguesia. Antes de ter reconhecimento, porém, foi marceneiro, músico e ajudante de vigário. Morreu em São Paulo.