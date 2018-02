Técnicos fazem nova perícia em brinquedo do Playcenter

SÃO PAULO - Peritos do Núcleo de Engenharia do Instituto de Criminalística da Polícia Técnico-Científica de São Paulo fizeram, na manhã desta terça-feira, 5, nova perícia no brinquedo Double Shock, do Playcenter, na zona oeste da cidade. Segundo informações da assessoria do parque, a nova perícia foi necessária pois, nesta segunda-feira, os testes não foram conclusivos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), hoje serão ouvidas no 23º DP, em Perdizes, vítimas e funcionários do parque. Na segunda, operadores do brinquedo prestaram depoimentos.

Segundo o Playcenter, três das oito vítimas permanecem internadas. Não há informações sobre o estado de saúde de duas delas, pois as famílias não permitem a divulgação do quadro clínico. Uma terceira vítima continua internada no Hospital Metropolitano em estado grave.