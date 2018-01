Técnicos começam a avaliar prejuízo em São Luiz do Paraitinga

Caixão que foi levado pelas águas, em frente ao velório da cidade. Foto: José Patrício/AE

SÃO LUIZ DO PARAITINGA - Técnicos da Secretaria do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional (Sphan) e do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) visitaram nesta terça-feira, 5, o que sobrou do conjunto histórico de São Luiz do Paraitinga, atingido pelas águas que cobriram a cidade até segunda-feira, quando o nível do rio Paraitinga começou a baixar. "Essa é uma primeira visita para se ter uma ideia, "in loco", do que aconteceu. É um ato de solidariedade à população", afirmou a superintendente do Sphan em São Paulo, Anna Beatriz Ayroza Galvão. "Estou me sentindo como se estivesse vendo uma cidade bombardeada", completou.

Um grupo de 12 técnicos dos dois órgãos, acompanhado também da presidente do Condephaat, Rovena Negreiros e da prefeita local Ana Lúcia Bilard (PSDB), andou pela cidade por cerca de duas horas e constatou previamente que a metade dos 24 imóveis tombados como prioridade de grau 1 - casarões mais centrais e de maior valor histórico e arquitetônico - terão que ser recuperados.

Desses, seis ruíram com a força das águas. Os outros 413, enquadrados, de prioridade 1A, não foram vistoriados. O estudo que estava sendo feito pela Sphan para transformar a cidade em patrimônio nacional, com tombamento urbanístico e paisagístico, agora vai ser revisto. "Isso terá que ser redimensionado", disse superintendente.

Segundo o arquiteto José Saya, do Sphan, a queda de alguns casarões pode ter sido provocada pela onda de água que se formou logo após a queda da igreja Matriz de São Luiz de Toloza e da capela das Mercês. "A força das águas e a fragilidade da taipa foram fatais" afirmou.

Para o historiador luizense, Marcelo Toledo, muitos fatores contribuíram para as quedas principalmente no caso da Igreja Matriz, que segundo ele já apresentava problemas de rachaduras. "A Mitra Diocesana já sabia e o Poder Público local sempre foi omisso", reclamou. Toledo é autor da ação pública que proibiu o tráfego de caminhões pesados na área tombada.

RECONSTRUÇÃO

Uma equipe de especialistas em restauro e preservação vai discutir a melhor alternativa para recuperar o patrimônio luizense, conjuntamente com a prefeitura local e com a população. A presidente do Condephaat, Rovena Negreiros disse que um diagnóstico prévio da situação, que começa a ser feito a partir desta quarta-feira sairá só em 90 dias.

Os técnicos também observaram que será possível reconstruir os casarões com materiais modernos, mantendo-se suas características originais, mas não se arriscaram a dizer quanto isso vai custar. "Não sei de onde saiu esse valor estimado de R$ 100 milhões. Nesse momento é difícil imaginar o custo dessa ação", afirmou Rovena.

"Vamos, juntamente com os técnicos do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), Defesa Civil e prefeitura, avaliar e definir todos os encaminhamentos para manter a condição de centro histórico que a cidade representa para o Estado e para o Brasil", afirmou.