Técnica em três gerações Os profissionais do carnaval de Parintins já estão na terceira geração - e a cada uma a técnica evolui sem deixar de lado a tradição e o artesanato. Os primeiros a despontar vieram a reboque do "mágico" Jair Mendes, inventor do "boi biônico" que movia língua, orelha e boca. O segredo era o sistema de roldanas que se popularizou em todos os carnavais brasileiros.