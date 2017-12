Teatro Municipal anuncia novo regente

A Secretaria Municipal de Cultura e o Teatro Municipal de São Paulo anunciaram que Alex Klein é o novo regente-titular da Orquestra Sinfônica Municipal. O maestro e oboísta é curitibano, tem 45 anos e recebeu em 2002 um prêmio Grammy na categoria melhor solista instrumental por sua atuação com a Chicago Symphony Orchestra, entre 1995 e 2002. Klein também comandou orquestras na China e em Portugal. Em 2011, vai reger a principal orquestra do Municipal na programação que integra o centenário do teatro.