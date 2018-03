Teatro Itália quer retomar tradição Depois de uma recente reforma completa que durou dois meses, o tradicional Teatro Itália quer retomar seu papel no meio artístico e cultural paulistano. Localizado no andar térreo do Edifício Itália - simbólico prédio inaugurado em 1965, que mede 168 metros de altura e hoje ocupa o posto de segundo mais alto de São Paulo -, o espaço já recebeu em seu palco artistas como Fernanda Montenegro, Stênio Garcia, Laura Cardoso, Jorge Dória e Jô Soares.