Teatro é opção de lazer no Guarujá

O Teatro Procópio Ferreira, no Guarujá, é uma opção de lazer para quem desejar curtir um espetáculo cultural depois de curtir as praias da Baixada Santista. Essa semana, a programação está cheia de opções para crianças e adultos. O teatro fica na Avenida Dom Pedro I, 350, na Enseada. Confira: Dia 14, quarta-feira, às 21 horas: A comédia "O Amante do meu Marido" conta a história de um aposentado que sonha em ser artista famoso. No elenco, Mateus Carrieri, Milton Levy, Miriam Lins e Adelita Del Sert. Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 30 (antecipado). A classificação é de 12 anos. Dias 15 e 16, quinta e sexta, às 17 horas: "Os Saltimbancos" entram em cena com quatro animais muito diferentes entre si buscando um só ideal para suas vidas: escapar da opressão de seus donos. O jumento, a galinha o gato e o cão representam, poeticamente, cada qual com sua personalidade, o sonho comum a todo ser humano: derrotar toda a forma de tirania. R$ 20 (inteira) e R$10 (meia). Dias 16 e 17, sexta e sábado, às 21 horas: A comédia "Humor de Quinta", criado inicialmente para ser apresentado apenas às quintas-feiras, em São Paulo, vem fazendo tanto sucesso que passou a ser apresentada também as sextas, sábados, domingos e demais dias da semana, nos principais teatros de todo o Brasil. De Sérgio Rabelo. R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Dias 17 e 18, sábado e domingo, às 17 horas. Espetáculo conta a visita de Narizinho, Emília e a turma do Sítio do Pica Pau Amarelo ao Príncipe Escamado no Reino das Águas Claras. R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Também no domingo, dia 18, às 21 horas, a comédia inspirada no cotidiano de uma família humilde tipicamente brasileira, conta à história de D. Maria Cremilda, que veio de Minas e tem quatro filhos e em meio às dificuldades, acontecem situações hilárias e inacreditáveis. R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).