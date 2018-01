Teatro é esvaziado após holofote superaquecer O aquecimento de um holofote levou ao esvaziamento de um teatro com mil pessoas na noite dessa quarta-feira, 18, na entrega do Prêmio Master Imobiliário 2013, no Clube Atlético Monte Líbano, na zona sul. Segundo a organização, o público saiu por precaução e voltou após 15 minutos. O problema foi resolvido e o evento prosseguiu. A Prefeitura diz que o clube tem as licenças necessárias.