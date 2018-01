Teatro e cantina: o adorável clichê da Bela Vista

Quem conhece a Bela Vista sabe que sua história está estritamente ligada ao desenvolvimento do teatro nacional. Ali, em 1948, surgiu o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), que semeou a vocação cultural e boêmia da região. Atualmente, há uma grande concentração de companhias e palcos no bairro, a exemplo de Oficina, Vertigem, Gazeta, Maria Della Costa, Sérgio Cardoso, Bibi Ferreira, Sesi, Raul Cortez, Eva Herz e Renault (antigo Teatro Abril e Cineteatro Paramount, onde Elis Regina apresentou o espetáculo “Falso Brilhante”, em cartaz por mais de um ano).

Para vivenciar o bairro, misturando a nostalgia e o retrato de um momento, uma boa pedida é pegar uma peça e na saída jantar em algum restaurante da vizinhança. Veja cinco boas razões para baixar a guarda ao clichê e visitar os teatros da Bela Vista no fim de semana. (Em tempo: se for com as crianças, tem Chapeuzinho Vermelho na matinê).

Navalha na Carne

Este é o último final de semana para conferir a peça Navalha na Carne, no Teatro Oficina. Com texto de Plínio Marcos e direção de Marcelo Drummond, o enredo conta a história de três personagens, que, em um quarto de bordel, expõem cruamente suas vidas e relações, deixando transparecer aspectos paradoxais da condição humana.

Duração: 60 minutos.

Preço: R$40,00 (inteira), R$20,00 (meia) e R$5,00 (moradores do Bixiga). Compras na bilheteria do teatro (uma hora antes de cada sessão).

Horário: Sábado (7) sessões às 21h e às 23h. Domingo (8) às 20h.

Onde: Teatro Oficina, Rua Jaceguai, 520, Bela Vista

Mudança de Hábito

Versão musical do filme protagonizado por Whoopi Goldberg, o espetáculo traz a atriz Karin Hils no papel de Deloris Van Cartier, uma cantora de boate que se torna testemunha de um crime e acaba escondida em um convento.

Duração: 150 minutos.

Preço: Ingressos variam de R% 50 a R$ 260.

Horário: Sexta (6) às 21h. Sábado (7) às 17h e às 21h. Domingo (8) às 16h e às 20h.

Onde: Teatro Renault, Av. Brig. Luís Antônio, 411.

Hamlet ao Molho Picante

A cozinha do castelo é o pano de fundo para essa comédia de Aldo Nicolaj e direção de Dagoberto Feliz, inspirada na secular tragédia de Shakespeare. A trama, em forma de paródia, desenvolve novas versões para os fatos da história original, com muito humor e irreverência.

Duração: 60 minutos.

Preço: R$ 60,00 (Inteira) e R$ 30,00 (meia – carteirinha de estudante, idosos e doadores de sangue para cada apresentação).

Horário: Sexta (6), às 21h. Sábado (7) às 20h. Domingo (8)às 18h.

Onde: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Térreo.

Chapeuzinho Vermelho e o Lobo

Com direção de Sebastião Apollonio, o tradicional conto infantil ganha uma nova versão. O Lobo, aqui, não é mau. Só fica nervoso com os lixos e dejetos descartados por um caçador que circula pela floresta. Com a ajuda da Chapeuzinho Vermelho e da Vovozinha, ele quer pregar uma peça no caçador e ensina-lo que não se pode matar os animais e sujar a mata.

Duração: 60 minutos.

Preço: R$ 50,00 inteira, R$ 25,00 meia e R$ 20,00 voucher.

Horário: Sábado (7) às 15h.

Onde: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931.

Uma Aventura no Gelo (O Musical)

Adaptação do conto de Hans Christian Andersen, este musical dirigido por Tony Filho desenvolve seu enredo em torno de uma rainha com poderes mágicos, um reino congelado e duas irmãs que encontrarão o verdadeiro sentido do amor.

Duração: 60 minutos.

Preço:R$ 50,00 (Inteira) R$ 25,00 (Meia Entrada).

Horário: Sábado (6) e Domingo (7) às 16h.

Onde: Teatro Maria Della Costa, Rua Paim, 72.