TCU vai avaliar legalidade de acordo com Cuba Após encontro ontem com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, afirmou que o formato de contratação "é uma questão singular, incomum". O órgão abrirá processo para avaliar a legalidade do acordo firmado entre o governo federal e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para trazer médicos cubanos.