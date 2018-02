TCM vê falhas na fiscalização da Prefeitura

O relatório do TCM indica que, apesar da existência de um órgão na Secretaria Municipal da Saúde para monitoramento e avaliação das OSs - o Núcleo Técnico de Contratação de Serviços em Saúde (NTCSS) -, há problemas no controle e na fiscalização das entidades. O trabalho do órgão da secretaria é "falho e ineficiente, uma vez que as prestações de contas da contratada foram aprovadas contendo erros e inconsistências nos dados", cita o documento do tribunal.

Outra irregularidade encontrada pelos auditores foi a inexistência de contas correntes específicas para repasses e movimentação de valores das OSs, o que "inviabiliza a transparência e o controle da movimentação financeira das entidades".

Januário Montone, secretário de Saúde, afirma que o governo está preparando um detalhamento dos pagamentos feitos às parceiras. "Os dados das parcerias que já estão disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura serão setorizados. Com isso, o acesso à prestação de contas dos convênios será facilitado", declarou Montone.