TCM tem só dois auditores para fiscalizar R$ 1,3 bi em contratos Com orçamento anual de R$ 166 milhões, o Tribunal de Contas do Município (TCM) tem apenas dois técnicos auditores para fiscalizar os 28 contratos da Prefeitura de São Paulo mantidos com organizações sociais (OSs). O repasse anual do governo às entidades que fazem a gestão de hospitais e unidades de Saúde soma R$ 1,3 bilhão por ano. A informação foi dada ontem por duas funcionárias do TCM que participaram de audiência na Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal.