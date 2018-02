TCM suspende três operações urbanas O Tribunal de Contas do Município (TCM) pediu a suspensão de licitações das futuras operações urbanas da capital - Lapa-Brás (que pretende aterrar a linha do trem e criar no lugar um parque linear); Mooca-Vila Carioca (que visa à revitalização das várzeas do Rio Tamanduateí e dos galpões industriais da região); e Rio Verde-Jacu (que prevê formação de polos tecnológicos e de desenvolvimento econômico na zona leste). O órgão pediu esclarecimentos sobre o edital depois que empresas contestaram o processo licitatório.