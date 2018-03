TCM suspende licitação para transporte escolar O Tribunal de Contas do Município (TCM) voltou a suspender a licitação para o Transporte Escolar Gratuito (TEG) de alunos da rede municipal de ensino. Em despacho publicado no Diário Oficial da Cidade de sábado, o TCM identificou vícios nas regras do edital. A ação contra a concorrência foi movida pela empresa Autoplan Locação de Veículos Ltda.