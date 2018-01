TCM libera licitação de bilhetagem O Tribunal de Contas do Município (TCM) liberou na terça-feira o edital aberto pela Secretaria Municipal de Transportes para contratação de um novo sistema de bilhetagem eletrônica para os ônibus. O processo de licitação estava parado desde julho. Segundo o secretário Jilmar Tatto (PT), a contratação permitirá desenvolver uma central de monitoramento dos ônibus. Tatto explicou que o objetivo do futuro datacenter é reunir as informações, em tempo real, dos coletivos. A expectativa é de que o contrato, de R$ 220 milhões, possa ser assinado no começo de 2014.