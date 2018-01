TCM aprova as contas de 2009 de Kassab, com ressalva para a falta de coleta seletiva As contas de 2009 do prefeito Gilberto Kassab (DEM ) à frente da Prefeitura de São Paulo foram aprovadas ontem pelo Tribunal de Contas do Município (TCM). Foi emitido parecer prévio favorável, mas com 104 ressalvas e recomendações. Algumas dessas ressalvas são recorrentes desde 2005, sem que fossem tomadas providências até hoje. Agora, o processo passa pelo crivo da Câmara Municipal. Entre as recomendações estão a necessidade de efetivar a coleta seletiva de lixo e a implementação de melhorias na coleta de lixo doméstico. Na área de transporte público, o TCM fala em irregularidades e fragilidade da fiscalização das empresas operadoras. Na inspeção veicular, o TCM detectou várias irregularidades. "O contrato não vem sendo executado conforme cláusulas compactuadas", diz relatório. A Prefeitura não se manifestou sobre o assunto.