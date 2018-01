TCE libera licitação para monotrilho até Cidade Tiradentes

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) liberou a licitação para a construção do monotrilho que será a sequência da Linha 2 - Verde do Metrô. A decisão foi tomada após uma sessão na tarde desta quarta-feira, 3. Com isso, fixou-se uma nova data para o processo, sendo que as empresas terão até o dia 18 deste mês para a entrega das propostas.

A licitação para a aquisição e implantação de sistemas e trens no prolongamento da Linha 2-Verde do Metrô havia sido interrompida pelo tribunal no dia 21 de dezembro, menos de um mês após o anúncio da construção do monotrilho no lugar de corredor de ônibus. A suspensão se manteria até que o Metrô encaminhasse alguns esclarecimentos sobre o processo. As repostas da companhia foram analisadas na sessão desta quarta do TCE.

Os governos estadual e municipal anunciaram em novembro o prolongamento do metrô entre Vila Prudente e Cidade Tiradentes, com instalação de monotrilho, por 23,8 km. São previstas 17 estações e 54 composições. A conclusão do restante da linha é prevista para 2013.