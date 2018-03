Taxistas são presos após agredir colega Os taxistas Leandro Lima Lemos, de 23 anos, e Davi Queiroz Lemos, de 53, foram presos anteontem à noite no Aeroporto de Congonhas, zona sul da capital, acusados de agredir com uma barra de ferro outro taxista que trabalhava como fiscal. Eles teriam discutido após o fiscal repreender Leandro por uma irregularidade administrativa. A vítima teria dado um soco no peito de Leandro. Ele e Davi, então, agrediram o fiscal com a barra de ferro. Ele foi levado para o hospital com lesões na cabeça.