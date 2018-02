Taxistas protestam no centro de SP contra aplicativos de carona

Atualizado às 23h17

SÃO PAULO - Taxistas saíram nesta quarta-feira, 8, às ruas de três capitais – São Paulo, Curitiba e Rio – em protesto contra os aplicativos de carona. Segundo a categoria, o uso configuraria serviço clandestino de táxi, sem autorização das prefeituras. Só em São Paulo, de acordo com o sindicato da categoria, 3 mil taxistas – 500, segundo dados da Polícia Militar – saíram em carreata do Estádio do Pacaembu, zona oeste, até a Câmara Municipal, na região central.

Em Curitiba, cerca de 200 taxistas participaram da manifestação. No Rio, cem motoristas protestaram no Palácio Guanabara, sede do governo do Estado, na zona sul. Em seguida, eles se dirigiram para a sede da prefeitura, na região central.