Taxistas protestam contra o Uber na frente da Prefeitura de SP

SÃO PAULO - Centenas de taxistas bloquearam o Viaduto do Chá, na região central de São Paulo, no início da tarde desta quinta-feira, 8, em protesto contra a regulamentação de aplicativos como o Uber, que será anunciada nesta tarde pelo prefeito Fernando Haddad (PT). A Prefeitura fechou os portões da entrada principal e enfrenta um bloqueio de motoristas na portaria lateral, na Rua Doutor Falcão Filho.

Os taxistas impedem que servidores municipais retornem do almoço e também o acesso de jornalistas à coletiva marcada pelo prefeito, que vai acontecer em instantes.

Aos gritos, manifestantes hostilizaram funcionários de veículos de comunicação que tentaram entrar no prédio. Agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) tentam controlar o acesso ao prédio, o que vem provocando empurra-empurra. Os taxistas estão com camisetas, bandeiras e balões com frases contra o aplicativo Uber, soltam rojões e fazem um cornetaço na frente da Prefeitura.