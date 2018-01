Taxistas jogam ovos em defensores do Uber em frente à Câmara

SÃO PAULO - Enquanto quase mil taxistas aguardam os vereadores votarem sobre a proibição ou não do aplicativo Uber em São Paulo, a situação está tensa do lado de fora do plenário.

Por volta das 16h, dois integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL), Alexandre Júlio e Fernando Holiday, foram atingidos por ovos enquanto davam uma entrevista para a TV Gazeta. Eles defendem o uso do aplicativo.

"Levei chutes e tapas. Estávamos explicando porque somos a favor do aplicativo, já que beneficia o consumidor. Aí, os sindicalistas começaram a nos hostilizar", contou Holiday, que é coordenador nacional do movimento.

Guardas municipais e policiais militares separaram a briga. Os PMs usaram gás pimenta e os integrantes do movimento foram embora por questão de segurança.