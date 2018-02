Taxistas do Rio são presos levando maconha Dois taxistas foram presos ontem em Inhaúma, na zona norte do Rio, com sete tabletes de maconha. Eles são acusados de receber dinheiro de traficantes de Manguinhos, Jacarezinho e Mandela para levar drogas a outras favelas, como Antares, Rola e Sapo, e aos Morros da Coruja e Salgueiro. Vinicius Ramos, de 23 anos, recebia até R$ 2 mil pelo trabalho. No carro à frente, Sidnei Paiva, de 43, ganhava de R$ 200 a R$ 500 para ajudar o comparsa.