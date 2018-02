Taxista tem o carro roubado e é encontrado morto em estrada de Campinas

SÃO PAULO - Um taxista, dono de um Meriva branco, foi encontrado morto, por volta das 23 horas de quinta-feira, 22, por um pedestre, na Estrada Mário Garnero, no Distrito de Sousas, numa região de difícil acesso, em Campinas, interior paulista.

O veículo da vítima foi localizado no início da madrugada no quilômetro 136,5 da Rodovia Dom Pedro I, próximo ao Shopping Dom Pedro, no bairro Santa Genebra, também e Campinas. Não se sabe ainda se algo foi levado da vítima, o nome dela nem como o taxista foi assassinado.

Policiais militares da 2ª Companhia do 8º Batalhão do Interior (BPM/I) estiveram tanto no local onde estava o corpo como no local onde o carro foi abandonado. Até as 5 horas, o ocorrência não havia sido encerrada no 1º Distrito Policial, no centro de Campinas.