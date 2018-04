Taxista perde controle de carro e cai na Represa Billings em SP

SÃO PAULO - Um taxista morreu após perder o controle do veículo e cair na Represa Billings na tarde desta segunda-feira, 9, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Ele trafegava pela Rodovia dos Imigrantes, na altura do km 29, quando o táxi saiu da pista por volta das 14h50. Cinco equipes dos bombeiros foram para o local resgatar o motorista. Mergulhadores retiraram o homem da água já sem vida. A identidade dele não foi divulgada. O motivo do acidente será investigado.