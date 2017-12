Taxista passa mal, bate veículo e morre na Radial Leste

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O taxista José Azevedo Oliveira, de 68 anos, morreu, por volta das 23h30 de sexta-feira, 22, após supostamente sofrer um enfarte na esquina da Radial Leste com a Rua Tuiuti, próximo à estação Tatuapé do Metrô, na leste da capital.

Ao volante de um Corsa Sedã branco, Oliveira, segundo testemunhas, minutos antes teria se envolvido em outro acidente de trânsito com um colega e ambos discutiram. Com o sistema nervoso muito alterado, o taxista entrou no carro e seguiu viagem, mas passou mal, perdeu os sentidos e bateu na traseira de um Fiat Uno prata.

Mesmo socorrido, o taxista não resistiu e morreu. O caso foi registrado no 30º Distrito Policial do Tatuapé.