Taxista morre em assalto na zona leste Um taxista de 63 anos morreu após ser baleado durante um assalto na tarde de anteontem, no Jardim Nova América, zona leste de São Paulo. Segundo testemunhas, Luiz Bernardo da Silva estava conversando na frente de sua casa do lado do seu veículo Voyage quando um homem armado anunciou o assalto. Luiz teria questionado o motivo do roubo e foi baleado na testa. O suspeito fugiu apenas com as chaves do Voyage em outro carro, que foi encontrado pela polícia. O caso será investigado pelo 66.º DP.