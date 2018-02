Taxista morre durante tentativa de assalto O taxista Manoel Freire da Silva Filho, de 63 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça anteontem durante uma tentativa de assalto na altura do número 2.970 da Estrada do Alvarenga, no Jardim Miriam, na zona sul de São Paulo. A passageira que estava com ele, de 19 anos, conseguiu fugir. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto abordaram o taxista quando ele reduziu a velocidade ao parar em um semáforo. Ele desceu do Toyota Corolla 2005 e tentou conversar com os ladrões, mas um deles atirou.