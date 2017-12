Taxista morre após ser assaltado, amarrado e jogado vivo em rio

PRESIDENTE PRUDENTE - Depois de ser agredido por três menores de idade, armados com facas, o taxista José Carlos de Bodas, de 59 anos, foi amarrado pelas mãos com uma corda e jogado vivo dentro de um rio em Ribeirão Bonito, no interior paulista. O corpo foi resgatado pelos bombeiros a 50 metros do local da queda.

O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira, 13, quando os criminosos pediram ao taxista para levá-los a uma fazenda da região. O taxista dirigiu pela Rodovia Luis Augusto de Oliveira (SP-215) e, em seguida, entrou em uma estrada de terra, a pedido dos menores

Após roubar uma quantia de dinheiro não revelada, os assaltantes, que também queriam ficar com o carro, jogaram Bodas no rio. Ele despencou de uma ponte a uma altura de 6 metros. A vítima conseguiu desamarrar as mãos, mas não resistiu aos ferimentos sofridos durante a queda. O corpo foi resgatado pelos bombeiros no fim da tarde a 50 metros da ponte.

Alertada por testemunhas, que viram o taxista ser agredido ainda na cidade, a Polícia Militar apreendeu dois dos três adolescentes, um de 17 anos e o outro de 15. O terceiro acusado está foragido. Depois do crime, o táxi foi encontrado em um bairro de São Carlos.

Reconhecimento. Um dos ladrões disse a um policial militar que, além do dinheiro, também queriam roubar o táxi e que mataram a vítima porque temiam ser reconhecidos. O crime chocou a PM pela brutalidade dos assassinos.