Taxista leva tiro e seu carro pega fogo após bater em muro na zona norte de SP

SÃO PAULO - Um taxista foi encontrado carbonizado no banco do motorista de seu veículo de trabalho, após o carro pegar fogo, por volta das 22 horas de domingo, 28, na Rua Ilha do Frade, na região de Perus, na zona norte da capital.

A vítima estava com um tiro na cabeça. Ao levar o tiro, o pé do taxista provavelmente acelerou o carro, que bateu contra um muro, vindo da Avenida Doutor Silvio de Campos, e acabou em chamas. O caso será registrado no 33º Distrito Policial, mas o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deve assumir as investigações.