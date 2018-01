Taxista é morto a tiros em lan house na zona norte de SP

O taxista Reilton Silva Alves, 33 anos, foi morto com vários tiros, às 21h45 de segunda-feira, 2, no interior de uma lan house na altura do nº 1.001 da Avenida Nossa Senhora do Loreto, em Vila Medeiros, zona norte da cidade de São Paulo. Segundo testemunhas, o taxista foi surpreendido por um desconhecido que estava de capuz e vestia uma capa de chuva de motoqueiro. Armado, o rapaz, sem dizer nada, se aproximou do taxista e atirou diversas vezes, depois fugiu. Alves morreu no local. O caso foi registrado no 39º Distrito Policial, de Vila Gustavo.