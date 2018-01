Táxis podem circular nos corredores de ônibus até o fim do ano

Os táxis poderão circular nos corredores exclusivos de ônibus até o final do ano, desde que os veículos estejam transportando passageiros, segundo informações da Secretaria Municipal dos Transportes de São Paulo. A autorização foi prorrogada pela secretaria até o dia 31 de dezembro deste ano, autorizando também a circulação de veículos de passeio durante as madrugadas, fins de semana e feriados.

Veja também:

Marginal do Tietê fica fechada na madrugada até dia 5

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A secretaria adverte que, para usufruir desse direito, os táxis não podem possuir película de escurecimento nos vidros, porque ela dificulta a visualização do interior do carro pela fiscalização.

Também foi renovada, até 31 de dezembro de 2009, a autorização para a circulação de veículos de passeio nesses corredores nos fins de semana, feriados e diariamente durante as madrugadas, desde que respeitados os horários das 23 às 4 horas, diariamente; nos fins de semana, das 15 horas do sábado às 4 horas da segunda-feira; nos feriados, da 0 hora às 4 horas do dia seguinte.

A autorização para o uso de corredores de ônibus em períodos ociosos foi determinada pela primeira vez em 15 de agosto de 2005 e, desde então, sua renovação tem sido feita sistematicamente.