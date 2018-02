Táxis de SP poderão ganhar tarja

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Transportes (SMT) está estudando uma nova identificação visual para a frota de táxis de São Paulo. Pelo plano, os carros continuarão brancos, mas nas laterais haverá uma faixa quadriculada de mais ou menos dez centímetros de altura, ao longo de todo o veículo e na traseira.

Na faixa deverá constar a identificação de Táxi da Cidade de São Paulo, sua frota de origem e os números de controle. Segundo previsão da SMT, no próximo sorteio de alvarás em agosto, os 1.200 novos táxis já devem adquirir a nova identidade visual.

Com a iniciativa, o Departamento de Transportes Públicos pretende facilitar a visualização e memorização dos veículos que recusarem corridas ou cometerem alguma infração ou ação inadequada.

De acordo com a SMT, a mudança da frota será gradativa. Quando o taxista for renovar a licença do carro, ele já poderá adequar a identificação do carro, que ainda está em estudo. A SMT ainda não estima o custo da mudança.