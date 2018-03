Táxi pega fogo e interdita Avenida Rebouças por quase 30 minutos

Maíra Teixeira, do estadão.com.br

Um incêndio em um táxi bloqueou totalmente a Avenida Rebouças,955, (no cruzamento da Avenida Rebouças com a Alameda Lorena) ,das 17h35 até às 18h desta segunda-feira, 22. Segundo a CET, o incêndio ocorreu na pista sentido centro, mas a via precisou ser bloqueada nos dois sentidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas e o veículo foi encaminhado para perícia técnica. Às 18h, o fogo foi extinguido e a via liberada. Permanece apenas a interdição na faixa da esquerda da pista sentido centro.