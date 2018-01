Táxi com desconto aos fins de semana entra em vigor nesta 6ª

A partir desta sexta-feira, 4, a cidade de São Paulo contará com um plano que visa reduzir o número de acidentes de trânsito e, ao mesmo tempo, as tarifas dos táxis durante os fins de semana. O "Programa Táxi Amigão - Amigo da Lei Seca" vai deixar as corridas à noite com o mesmo valor das de dia, na bandeira um.

O esquema vai funcionas das 20h às 6h das sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados com desconto de 30% no valor da bandeira dois. No entanto, o serviço só valerá para veículos que fazem parte do programa, identificados com selos especiais e um luminoso verde.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para não serem prejudicados, os taxistas que participarem do programa terão benefícios como liberação, aos sábados, durante todo o dia, de acesso às vagas de estacionamento Zona Azul e distribuição preferencial de credenciais para trabalho em eventos de grande demanda de táxis na cidade de São Paulo, como carnaval e o Grande Prêmio de Fórmula 1. Os interessados deverão se cadastrar no Departamento de Transporte Público (DTP) a partir desta segunda-feira, 30. Para tanto, deverá levar o requerimento pelo titular do Alvará de Estacionamento.

Segundo a Prefeitura, o Táxi Amigão é um projeto da Secretaria Municipal de Transportes para reforçar a Lei Seca e reduzir ainda mais o número de vítimas fatais no trânsito na capital paulista.

Pontos

Para facilitar o acesso e estimular a utilização do Táxi Amigão foram criados pontos móveis de táxi especialmente localizados em vias de grande concentração de bares e restaurantes, estações de metrô, teatros, cinemas e pontos de lazer, que serão instalados nesta semana.

Região da Vila Madalena

- Rua Fradique Coutinho x Rua Aspicuelta

- Rua Mourato Coelho x Rua Aspicuelta

- Rua Wizard x Rua Harmonia

- Rua Inácio Pereira da Rocha x Rua Fradique Coutinho

- Rua Mourato Coelho x Rua Wizard

- Rua Fidalga x Rua Inácio Pereira da Rocha

Região dos Jardins

- Alameda Itu, entre a Rua Augusta e a Rua Padre João Manuel

- Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, entre as ruas dos Pinheiros e Artur Azevedo

- Rua Haddock Lobo, entre a Alameda Tietê e a Alameda Franca

- Rua Bela Cintra x Rua Oscar Freire

- Rua Oscar Freire, entre a Rua Peixoto Gomide e a Rua Ministro Rocha Azevedo

- Rua Haddock Lobo x Rua Vitório Fasano

- Rua Melo Alves x Alameda Lorena

- Rua Barão de Capanema, próximo à Rua Padre João Manuel

Região da Augusta

- Rua Haddock Lobo, entre a Rua Antonio Carlos e a Rua Matias Aires

- Rua Fernando Albuquerque, próximo à Rua Bela Cintra

- Praça Roosevelt x Rua Nestor Pestana

Região da Bela Vista

- Praça Dom Orione

Região da Luis Dumont Villares

- Av. Luis Dumont Villares x Rua São Leôncio

- Av. Luis Dumont Villares x Rua Eduardo Espíndola Filho

- Av. Luis Dumont Villares x Rua Padre José Rebouças

Região de Moema

- Rua Canário x Av. Sabiá

- Av. Lavandisca x Alameda Jauaperi

- Alameda dos Arapanés x Av. Sabiá

- Alameda dos Pamaris x Av. dos Imarés

Região da Rua Dr. César

- Rua Dr. César x Rua Henrique Bernardelli

- Av. Santos Dumont x Av. Gil Guilherme

- Rua Dr. César x Rua Comendador Joaquim Monteiro

- Rua Salete x Av. Brás Leme

Região da Eng. Caetano Álvares

- Av. Eng. Caetano Álvares x Rua Nabuco de Araujo

- Av. Eng. Caetano Álvares x Rua Pelegrino

Região do Tatuapé

- Rua Coelho Lisboa, próximo à Rua Euclides Pacheco

- Rua Itapura, próximo à Rua Cantagalo

- Rua Serra de Japi, próximo à Rua Euclides Pacheco

- Rua Serra de Bragança, próximo à Rua Serra de Japi

- Rua Cantagalo, próximo à Rua Coelho Lisboa

- Rua Isidro Tinoco, próximo à Rua Tijuco Preto

Região da Mooca

- Rua Guaimbé, próximo à Rua Madre de Deus

- Rua Juventus, próximo à Rua Conde Prates

- Rua Aparaju, próximo da Praça Visconde de Souza Fontes