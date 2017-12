Táxi bate em trem da CPTM na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Um táxi bateu em um trem da Linha 11 - Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no começo da noite desta quinta-feira, 10, em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Segundo a empresa, ninguém se feriu no acidente e houve lentidão no sistema por cerca de meia hora.

O choque aconteceu por volta de 19h em trecho da linha férrea onde há passagem de automóveis. O taxista perdeu o controle do carro, passou por cima da cancela e bateu na lateral do trem, que levava passageiros e seguiu viagem. A extensão da Linha 11 - Coral vai da estação Estudantes, em Mogi das Cruzes, onde ocorreu a colisão, e a estação Guaianases, na zona leste da capital.

Já o táxi ficou parado sobre a via, bloqueando parte da linha férrea. O veículo foi guinchado por volta das 19h30. Além do motorista do táxi, o veículo levava um passageiro. As duas vítimas, de acordo com a CPTM, não se feriram e a circulação de trens é normal em todas as linhas.