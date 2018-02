Táxi bate em carro da CET e causa lentidão na Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - A colisão entre um carro da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e um táxi na Marginal do Pinheiros provoca lentidão no trânsito na manhã desta terça-feira, 15. O acidente ocorreu por volta das 6h10, quando o táxi bateu na traseira do veículo da CET.

Em vinte minutos o congestionamento na via subiu para 4,5 quilômetros, da Rodovia Castelo Branco até 1000 metros antes da Ponte Cidade Universitária.

Duas faixas da esquerda e uma da direita foram ocupadas. Às sete, o trânsito foi liberado, mas a lentidão refletiu na Marginal do Tietê, que às 7h30 registrou oito quilômetros de lentidão.