Taxa sobre fundos de investimento deve ser extinta

A taxa de fiscalização foi criada em 2004. O valor arrecadado com o tributo é usado para pagar as despesas com serviços de vigilância e controle sobre as pessoas jurídicas da capital. Agora, Kassab argumenta que a cobrança do ISS das empresas instaladas fora da capital vai gerar recursos suficientes para abolir a taxa, sem prejuízo ao Município.

O projeto com as mudanças tributárias também pede autorização para o governo reabrir o Programa de Parcelamento Incentivado, que permite aos contribuintes parcelar dívidas em até 120 meses. /D.Z.