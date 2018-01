Taxa em 2012 foi a menor A queda contínua do desmatamento é a principal bandeira ambiental do governo federal e o trunfo para reduzir seus níveis de emissões de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. Isso porque a perda da floresta é a atividade que mais contribuiu historicamente para as emissões do Brasil. Sua queda deixa o País bem perto das metas voluntárias que estabeleceu em 2009, na conferência do clima da ONU, em reduzir suas emissões até 2020.