Taxa de homicídios caiu 5,35% no ano passado O governador Geraldo Alckmin anunciou ontem que o Estado de São Paulo fechou 2010 com a menor taxa de homicídios da história recente: 10,47 por 100 mil habitantes. Se comparado ao ano de 1999, quando o índice era de 35,27, a queda é de 70,3%. A taxa atual é menor do que a metade da média nacional - 24,5. "Queremos reduzir para abaixo de 10, que é o que preconiza a Organização Mundial de Saúde", disse. Em números absolutos, foram registrados 4.320 assassinatos no ano passado, ante os 4.564 de 2009, uma redução de 5,35%.