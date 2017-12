Tatuzão vai escavar nova linha do Metrô em 2011

A licitação para o projeto básico da Linha 15 prevê início das obras em 2011 e conclusão em 2013. Serão dez estações em um ramal de 11,5 km, que fará conexão com as Linhas 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô e Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Os túneis também poderão ser abertos por meio de explosivos e valas ao céu aberto. A linha começará na Estação Vila Prudente. Em seguida, estarão as Estações Orfanato, Água Rasa, Anália Franco, Vila Formosa, Guilherme Giorgi, Aricanduva, Penha e Tiquatira. O traçado passará por baixo de vias como Rua Cananeia e Avenida Doutor Eduardo Coatching.