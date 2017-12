Tatuzão chega ao local da futura Estação Moema do Metrô

SÃO PAULO - Um dos três “tatuzões” que trabalham nas escavações de futuros trechos do Metrô de São Paulo chegou neste sábado, 5, ao local que será a Estação Moema (Linha 5-Lilás). O equipamento venceu um trecho de 1,3 km em seis meses. "É um momento histórico", avaliou o governador Geraldo Alckmin (PSDB). "A Linha Lilás é o que chamamos de linha integradora porque vai se conectar à Linha 9 da CPTM, à Linha 1 do Metrô, à Linha 3 do Metrô e à Linha 17 do futuro monotrilho."

A Estação Moema deve entrar em operação em 2016. A previsão é que a estação atenda 24,5 mil passageiros por dia. Atualmente, 20% das obras do local estão prontas. Trabalham no canteiro 350 operários.