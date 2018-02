Tatto e Filippi ainda vão ser pagos pelo Congresso

"Do ponto de vista de grana não muda nada. É só quem vai me pagar: se é o governo municipal ou o governo federal", disse ontem Tatto. Ele explicou que vai renunciar aos jetons por participar de dois conselhos de empresas ligadas à área de Transportes por ter preferido receber o salário da Câmara. "Se eu ficasse com o salário de secretário municipal, eu ia ganhar mais do que como deputado, porque iria receber por participar de conselhos. Mas não vou receber nada por isso", afirmou o petista. Tatto argumentou ainda que o fato de receber pela Câmara desburocratiza sua volta para reassumir seu mandato de parlamentar.

A opção de parlamentares que assumem cargo no Executivo municipal, estadual e federal pelo salário do Congresso não é uma novidade. A maioria dos ministros de Estado que tem mandato de parlamentar prefere receber o salário da Câmara ou do Senado, em vez da remuneração do Executivo. Até dezembro de 2010, o motivo principal era a defasagem salarial: a remuneração paga pelo governo federal a seus ministros era bem menor do que a do Congresso. Mas depois uma lei acabou com essa discrepância, igualando os salários de ministros aos dos parlamentares.