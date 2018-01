Tatto diz que indicação veio do gabinete

Em nota, Donato disse ter conhecido Rodrigues como vereador, em audiências públicas na Comissão de Finanças e Orçamento, entre 2008 e 2012. "O sr. Ronilson Rodrigues é servidor de carreira da Prefeitura e de reconhecida capacidade técnica. Esta foi a razão pela qual teve o nome indicado para a Diretoria de Finanças da SPTrans. Esta indicação foi feita antes que se tivesse qualquer notícia de investigação sobre o mesmo", informou o vereador.

Donato reconheceu ter mantido Rodrigues no governo do PT após o secretário de Transportes, Jilmar Tatto, negar a indicação do diretor em evento na Universidade Mackenzie. "O diretor que eu nomeei foi o que está hoje, que é o Salvador Khuriyeh. E aí veio a solicitação de nomear o Ronilson, do gabinete de Governo", disse.

O secretário de Transportes confirmou que soube antecipadamente da investigação que levaria Rodrigues e os fiscais Carlos Augusto di Lallo Leite do Amaral, Luís Alexandre Cardoso Magalhães e Eduardo Horle Barcellos à prisão. Rodrigues teria sido mantido no cargo para não levantar suspeitas. Ele ocupou o cargo de diretor financeiro na SPTrans, cedido pela Secretaria de Finanças, onde é auditor fiscal de carreira. / CAIO DO VALLE e D.Z.