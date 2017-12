Tatto confirma fechamento da Paulista no dia 23 de agosto

SÃO PAULO - O secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, confirmou o fechamento das Avenidas Paulista e Bernardino de Campos no dia 23 de agosto. Segundo ele, será o último teste para que a Prefeitura decida sobre a interdição das vias em todos os domingos.

"Vamos monitorar também o dia 23 para verificar o comportamento do entorno. Eventualmente, se for um sucesso, podemos deixar para todos os domingos", disse Tatto, nesta quinta-feira, 30.

O trecho de 800 metros da Avenida Bernardino de Campos vai funcionar como uma espécie de "baldeação" para os ciclistas. A faixa vai ser interligada com as pistas da Paulista, da Rua Vergeiro, da Avenida Liberdade e da Rua Domingos de Moraes. Agora será possível sair do Jabaquara, no extremo sul, e pedalar até a Praça da Sé, no centro, ou o Estádio do Pacaembu, na zona oeste, apenas por ciclovias.

No próximo dia 9, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) inaugura a ciclovia no canteiro central das Avenidas São João e Amaral Gurgel. Segundo Tatto, não está previsto o fechamento das duas avenidas.